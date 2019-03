Invités spéciale Algérie : Anaïs Azirou, Mehdi Brahimi, Rafik Benyoucef et Amira Haddadi, jeunes Algériens vivant en France

Abdelaziz Bouteflika a plié face à la mobilisation populaire : le président de l’Algérie depuis 1999 a annoncé lundi 11 mars qu’il renonçait à briguer un cinquième mandat à la tête du pays. Depuis plusieurs semaines, des centaines de milliers d’Algériens défilaient dans les rues pour réclamer le départ du président affaibli, au pouvoir depuis 20 ans. Anaïs Rizou, Mehdi Brahimi, Rafik Benyoucef et Amira Haddadi sont Algériens et vivent en France. Ils nous expliquent ce que l’annonce de Bouteflika représente pour eux et s’ils croient à son départ dans les prochaines semaines. Car si Abdelaziz Bouteflika a bien promis qu’il ne briguerait pas de cinquième mandat, il a également annoncé repousser l’élection présidentielle à une date ultérieure. L’élection, qui devait se tenir dans un mois, est donc repoussée… sans nouvelle date. En Algérie, beaucoup y voient déjà un stratagème d’Abdelaziz Bouteflika pour conserver le pouvoir un peu plus longtemps. On pose la question à nos invités.