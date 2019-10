La France était en deuil ce 30 septembre, un deuil national décrété à la suite de la disparition de l’ancien président Jacques Chirac. De l’hommage rendu dimanche 29 septembre, en passant par la messe célébrée ce lundi en présence de plus de 60 chefs et anciens chefs d’État, on décrypte cette journée particulière avec les journalistes Natacha Polony, Sonia Devillers et Alexandre Lacroix.

