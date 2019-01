Après le drame de la rue de Trévise qui a conduit à la mort de deux pompiers en exercice, Quotidien a voulu rendre hommage aux soldats du feu qui risquent leur vie au quotidien. Gabriel Plus est lieutenant-colonel, Malik Berrahou est sapeur 1ère classe et Laura Manzoni est Adjudante. Ils sont tous les trois sur le plateau de Quotidien pour parler de leur métier et de leur engagement.