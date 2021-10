Invités spécial procès des attentats du 13 novembre : Soren Seelow, Esther Paolini et Azzeddine Ahmed-Chaouch

Le procès des attentats du Bataclan, du Stade de France et des terrasses s’est ouvert le 8 septembre dernier. Après cinq semaines d’auditions difficiles et émouvantes, on fait le point avec les journalistes qui suivent chaque jour le déroulé du procès. Soren Seelow, du Monde, Esther Paolini du Figaro et Azzeddine Ahmed-Chaouch sont sur le plateau de Quotidien.