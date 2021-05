Invités spéciale 40 ans de l’élection de François Mitterrand : Lionel Jospin, Edith Cresson, Bernard Cazeneuve et Jean-Marc Ayrault

Il y a quarante ans jour pour jour, le 10 mai 1981, pour la première fois de la Ve République, la gauche accédait au pouvoir grâce à l’élection de François Mitterrand. Une date historique pour la politique française que ceux qui l’ont vécu au plus près nous racontent. Quatre anciens Premiers et Première ministres reviennent sur les années Mitterrand et son héritage dans l’histoire française. Lionel Jospin, Edith Cresson, Jean-Marc Ayrault et Bernard Cazeneuve sont sur le plateau de Quotidien. Edith Cresson, maire de Châtellerault pendant 14 ans, puis ministre de l’Agriculture, puis du Commerce extérieur, puis des Affaires européennes est devenue en 1991 la première femme Première ministre de France sous le second septennat de François Mitterrand. Lionel Jospin, ancien ministre de l’Éducation de Michel Rocard et d’Edith Cresson, ancien Premier secrétaire du Parti socialiste a été le Premier ministre de la cohabitation entre 1997 et 2002 sous le premier mandat de Jacques Chirac. Jean-Marc Ayrault, maire de Nantes pendant 23 ans, président du groupe socialiste à l’Assemblée nationale pendant 15 ans était le Premier ministre de François Hollande de 2012 à 2015. Enfin, Bernard Cazeneuve était ministre des Affaires européennes, puis ministre du Budget et enfin ministre de l’Intérieur dans les gouvernements de Jean-Marc Ayrault, puis de Manuel Valls, avant de devenir Premier ministre de François Hollande de 2016 à 2017. Ensemble, ces quatre personnalités de gauche reviennent sur l’arrivée au pouvoir de François Mitterrand et son impact sur la politique française, et la gauche, depuis quarante ans.