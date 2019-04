Invités Spéciale France Inter : Laurence Bloch, Nicolas Demorand, Léa Salamé, Sonia Devillers, François Morel, Rebecca Manzoni et Augustin Trapenard

Ils sont les grands gagnants du jour : les journalistes et les animateurs de France Inter ont fait de leur station celle la plus écoutée de France. Les audiences radios sont tombées ce matin : France Inter prend la tête devant RTL, relayée à la seconde place. Avec 6,2 millions d’auditeurs chaque jour, France Inter s’est imposée comme la radio référence chez les Français. La patronne de France Inter Laurence Bloch, ainsi que les journalistes et animateurs Nicolas Demorand, Léa Salamé, Sonia Devillers, François Morel, Rebecca Manzoni et Augustin Trapenard sont sur le plateau de Quotidien.