Invités spéciale Guide du Routard : Philippe Gloaguen, Eléonore Friess, Amanda Keravel et Gavin’s Clemente Ruiz

Depuis 1973, le Routard a accompagné des millions de Français en voyage aux quatre coins du globe. Le guide touristique, véritable bible pour les voyageurs, regorge de bonnes adresses, de sites incontournables, d’itinéraires cachés et d’astuces pour partir à l’aventure partout dans le monde, dans un esprit de partage et d’authenticité. Et son succès ne s’est jamais démenti. Ce jeudi, son fondateur Philippe Gloaguen et trois de ses principaux auteurs, Eléonore Friess, Amanda Keravel et Gavin’s Clemente Ruiz sont sur le plateau de Quotidien.