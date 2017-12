Invités : Stéphan et Mouzayan Pelissier, prison ferme pour avoir fui la Syrie

Ce soir dans Quotidien, Martin Weill raconte l’histoire de Stéphan Pellisier, un juriste de 42 ans qui habite à Albi dans le Tarn avec sa femme Mouzayan, d’origine Syrienne. En 2015, au plus fort de la guerre en Syrie, une partie de la famille de Mouzayan comme des millions d’autres syriens sont obligés de fuir la guerre. Ils passent d’abord par la Turquie avant d’embarquer sur un bateau de fortune direction la Grèce. Stéphan décide alors d’aller les chercher pour les ramener en France mais sur place, la police grecque les interpelle et accuse Stéphan Pelissier d’être un passeur. Il y a deux jours, il a été condamné à 7 ans de prison ferme. Stephan et Mouzayan Pelissier sont en plateau. Extrait de l’émission Quotidien du vendredi 1er décembre 2017 – Partie 1