Invités: Sylvain Venayre et Pierre Singaravélou pour "Le magasin du monde"

C’est l’histoire de deux historiens qui ont fait le pari fou de raconter l’histoire du monde et de la mondialisation à travers les objets. Sylvain Venayre et Pierre Singaravélou sont sur le plateau de Quotidien. Et si pour raconter notre histoire, l’histoire du monde, on donnait la parole aux objets plutôt qu’aux personnes pour une fois ? C’est le pari relevé haut la main par les historiens Sylvain Venayre et Pierre Singaravélou. Tous deux professeurs d’histoire contemporaine, ils ont co-écrit avec plusieurs autres historiens, « Le magasin du monde : la mondialisation par les objets du 18ème siècle à nos jours » aux éditions Fayard. Leur postulat de départ est assez simple : « dis-moi l’objet que tu as fabriqué et que tu utilises et je te dirais l’homme que tu es ». Ou comment on définit notre époque, nos rapports aux autres et au monde par les objets qu’on utilise tous les jours. On en parle avec Sylvain Venayre et Pierre Singaravélou sur le plateau de Quotidien.