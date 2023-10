Invités : Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Julien Arruti et Vanessa Guide reviennent avec « 3 jours max »

« La bande à Fifi » est de retour au cinéma avec un nouveau film intitulé « 3 jours max », en salles le 25 octobre prochaine. Et à cette occasion, Tarek Boudali, qui réalise le film et tient le rôle principal, Philippe Lacheau, Julien Arruti et Vanessa Guide sont les invités de Quotidien jeudi 12 octobre. Le film met en lumière un policier très peu compétent, qui doit malgré cela réussir des missions hautement compliquées, voire impossibles, avec à ses côtés deux amis également peu inspirés. Un nouvel épisode après « 30 jours max », sorti en 2020 au cinéma. Philippe Lacheau, qui réalise d’habitude ses propres films se livre sur la façon de diriger de son acolyte, et Julien Arruti se prête à un comparatif entre les deux réalisateurs. Vanessa Guide nous confie les qualités et défauts de chacun. « La bande à Fifi » se livre également sur une éventuelle suite, sur leur aventure commune qui semble ne pas voir la fin, et sur le regard du cinéma français.