Invités : The Lemon Twigs, les hyperactifs du rock

Brian et Michael d’Assario, les deux frères de The Lemon Twigs, sont de retour avec un cinquième album studio en seulement 8 ans. Avec "A dream is all we know", ils exposent encore un peu plus leur amour pour le rock des sixties/seventies et retrouveront bientôt le public français lors de leur tournée à la rentrée.