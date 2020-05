En savoir plus sur Yann Barthes

Pascal Picq est paléo-anthropologue, spécialiste de l’évolution de l’Homme. Thierry Lhermitte est l’un des acteurs préférés des Français et il est très engagé dans les questions de santé publique. Avec eux, on interroge notre quotidien bouleversé, les changements que la crise du Coronavirus a et va continuer à imposer à nos sociétés.