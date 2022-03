Invités : Thomas Gomart et Frédéric Says débriefent l’allocution d’Emmanuel Macron sur l’Ukraine

Depuis six jours, l’Ukraine résiste à l’invasion de la Russie. Après six jours d’affrontements et l’échec des premiers pourparlers entre les délégations russes et ukrainiennes, Emmanuel Macron a pris la parole ce mercredi soir. On décrypte la première semaine de guerre et on débriefe l’allocution d’Emmanuel Macron avec Thomas Gomart, historien et directeur de l’IFRI, l’Institut Français des relations internationales et Frédéric Says, éditorialiste politique sur France Culture.