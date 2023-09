Invités – Thomas Piketty et Julia Cagé : l’électorat à travers les siècles

L’économiste, spécialiste des inégalités, Thomas Piketty, ainsi que Julia Cagé, la spécialiste des médias, et lauréate de la « meilleure jeune économiste » en 2023, sont les invités de Quotidien, jeudi 7 septembre. L’occasion, pour le couple dans la vie, de présenter leur ouvrage, intitulé, « Une histoire du conflit politique ». Un travail conséquent qui retrace deux siècles d’histoire électorale entre 1789 et 2022, qui met notamment en exergue les différences d’orientation de votes selon plusieurs facteurs sociaux ou géographiques, ou encore leurs opinions sur la gauche et la droite actuelles.