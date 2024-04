Invités : Thomas Snégaroff et Vincent Lemire remettent une pensée complexe autour du conflit israélo-palestinien

L’agrégé d’Histoire et journaliste, Thomas Snégaroff ainsi que l’auteur de la bande-dessinée « Jérusalem » sont les invités de Quotidien mercredi 3 avril. Les deux hommes, désireux de vouloir remettre un peu de pensée complexe autour du conflit israélo-palestinien ont réalisé ensemble un ouvrage intitulé « Israël / Palestine, Anatomie d’un conflit », adapté d’un podcast de France Inter à succès. Ils détaillent ce livre particulier où l’on retrouve notamment 50 questions-réponses, des infographies ou encore des cartes très précises. Les deux spécialistes s’expriment sur la vision parfois différente ce cette région selon une vision juive ou arabe et tentent de décrypter l’un des pires moments de l’Histoire entre les deux peuples comme l’a récemment déclaré le représentant du Fond des Nations Unies pour la population après son retour à Gaza : « une situation pire que catastrophique ». Et ce alors que l’on craint désormais une guerre hors de contrôle après le raid israélien à Damas et les humanitaires étrangers tués accidentellement à Gaza. Thomas Snégaroff et Vincent Lemire reviennent près de 70 ans en arrière sur la décision menant à la création de deux Etats, ainsi que sur la genèse du Hamas. Retour également sur les accords d’Oslo de 1995 et sur la radicalisation des deux camps. Enfin, ils tentent de décrypter si un démantèlement des colonies par Israël est envisageable ou non un jour.