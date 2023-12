Invités : Tiakola et Gazo unissent leurs voix dans « La melo est Gangx »

Les rappeurs Tiakola et Gazo sont les invités de Quotidien vendredi 1er décembre 2023. Ils présentent leur nouvel album commun qui s’intitule « La melo est Gangx ». Gazo se livre dans un premier temps sur le talent hors du commun de Tiakola, véritable mélomane, et grand travailleur. A l’inverse, la voix et la créativité de Gazo sont mis en avant par son acolyte, qui décrit une véritable alchimie entre les deux. Deux rappeurs qui sont d’ailleurs décrits dans le journal Le Monde comme deux grosses cylindrées du milieu. Gazo explique produire ses titres selon son humeur du moment. Tiakola, âgé de 23 ans revient sur ses débuts en chant à l’église. Deux des artistes francophones des plus streamés au monde se livrent sur plusieurs de leurs titres issus de leur nouvel opus, dont « Mami Wata », qui tire son nom d’une divinité aquatique du culte africain vaudou.