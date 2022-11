Invités : Tiana et Chris, éliminés aux portes de la finale de la Star Ac’

Après 6 semaines au château, Tiana et Chris ont été éliminés de la Star Academy samedi soir. Ils ont 18 et 28 ans et plein d’espoirs pour leur avenir, ils nous racontent comment ils ont vécu leur aventure sur le plateau de Quotidien.