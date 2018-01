Invités - Timothée Chalamet et Armie Hammer : atouts charme du jour

"Call me by your name" qui pourrait bien être la surprise de la prochaine cérémonie des Oscars, raconte une romance interdite et fiévreuse entre Oliver,incarné par Armie Hammer, et Elio, interprété par l’acteur franco-américain Thmotée Chalamet. Le film comptabilise trois nominations aux Oscars et pas des moindres : meilleur film, meilleur scénario adapté et meilleur acteur pour Timothée Chalamet. Et la presse est dithyrambique sur ce long-métrage réalisé par le cinéaste italien Luca Guadagnino. Les deux acteurs sont sur le plateau de Quotidien pour en parler.