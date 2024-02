Invités : Timothée Chalamet, Josh Brolin, Stellan Skarsgard, Souheila Yacoub, Austin Butler, Léa Seydoux et Denis Villeneuve

En septembre 2021, Denis Villeneuve était de passage sur le plateau de Quotidien pour présenter le premier volet de Dune. Le réalisateur jouait gros en s’attaquant à un monstre de la littérature, à un sujet tellement vaste et tellement dingue qu’il en avait fait disjoncter plus d’un. Trois ans et un triomphe international plus tard, il revient avec toute l’équipe du film le plus attendu de l’année. Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Austin Butler, Josh Brolin, Souheila Yacoub, Stellan Skarsgard et Denis Villeneuve sont sur le plateau de Quotidien.