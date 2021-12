Invités : Tom Holland et Zendaya, en attendant Spider-Man No Way Home

« Spider-Man No Way Home », le dernier né des studios Marvel est le film le plus attendu de cette fin d’année. Tellement attendu que pour patienter, les fans de la saga ont tenté de décrypter seconde par seconde la bande-annonce du film. Ce soir, on essaie d’en savoir plus sur le scénario le plus protégé de l’histoire d’Hollywood avec les deux stars de « Spider-Man No Way Home », Tom Holland et Zendaya, sur le plateau de Quotidien.