Invités : Tomer Sisley et Hugo Bardin font leurs adieux à “Balthazar” (partie 2)

La cinquième et ultime saison de la série de TF1 “Balthazar” débute le jeudi 19 janvier. L’acteur Tomer Sisley entre pour la dernière fois dans la peau du médecin légiste Raphaël Balthazar aussi brillant qu’agaçant. Dans cette nouvelle saison, le héros affrontera son passé et ses démons. Après cinq saisons, Balthazar va donc tirer sa révérence. Une mauvaise nouvelle pour les fans tant “Balthazar” parvenait à allier un humour décalé, des enquêtes très sombres et des révélations surprenantes qui tenaient en haleine les téléspectateurs. Qu’ils se rassurent toutefois : la série se prépare à partir en beauté avec six épisodes haletants et remplis de rebondissements. Pour cette nouvelle et dernière saison, le casting accueille Hugo Bardin, alias Paloma, gagnante de l’émission “Drag Race France” qui prête ses traits à la meilleure amie du héros incarné par Tomer Sisley. Tomer Sisley et Hugo Bardin sont sur le plateau de Quotidien.