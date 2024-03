Invités : tout comprendre des résultats et enjeux du Super Tuesday avec Corentin Sellin et Georgina Wright

Victoire sans surprise pour Donald Trump au Super Tuesday. L’ancien président a raflé tous les Etats du pays, sauf un, le Vermont, le seul à avoir mis sa rivale Nikki Haley en tête. On devrait donc se retrouver, en novembre, face à un nouveau duel Donald Trump vs Joe Biden. Décryptage d’un désastre annoncé avec Corentin Sellin, professeur agrégé d’histoire et Georgina Wright, directrice adjointe des Etudes internationales à l’Institut Montaigne.