Ça fait des mois qu’on ne parle plus que d’eux : les artistes de la troupe de Madame Arthur font revivre la culture du cabaret aux Parisiens et aux touristes. Ils se transforment en créatures dans un spectacle de reprises de chansons françaises et ils sont, ce soir, sur la scène de Quotidien et en interview pour nous en faire découvrir un extrait.