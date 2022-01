Invités – Ukraine : que veut Vladimir Poutine ? Avec Michel Eltchaninoff et Emilie Aubry

Avec ses 100 000 soldats positionnés à la frontière entre la Russie et l’Ukraine, que cherche vraiment Vladimir Poutine ? On débriefe les tensions en Ukraine avec Michel Eltchaninoff, spécialiste de philosophie russe et rédacteur en chef de Philosophie magazine et Emilie Aubry, patronne de l’émission le « Dessous des cartes » sur Arte.