Invités : Véronique Bédague et Christophe Robert décryptent la crise du logement en France

Véronique Bédague, présidente directrice générale de la société immobilière Nexity et Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre, reviennent sur la crise du logement en France et les propositions d’Elisabeth Borne. Le secteur du logement connaît une violente crise qui fait planer le risque d’une bombe sociale. La construction neuve est en chute libre, le nombre d’annonces de logements à louer est en très nette baisse et le mal-logement touche près de 4,1 millions de personnes en France. Ce chiffre englobe les personnes sans logement personnel, vivant dans un lieu beaucoup trop petit ou sans confort de base. Un récent rapport de la Fondation Abbé Pierre estime à 330 000 le nombre de personnes sans domicile fixe en France soit 30 000 de plus qu’en 2022. Elisabeth Borne a dévoilé l’essentiel du plan gouvernemental pour faire face à la crise, largement décrié car il ne comporte aucune mesure forte comme l’encadrement des prix du foncier. Véronique Bédague et Christophe Robert répondent aux questions de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.