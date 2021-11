Invités : Valérie Lemercier, Sylvain Marcel et Danielle Fichaud pour l’événement "Aline"

C’est officiel : « Aline » arrive enfin sur grand écran. La fiction de Valérie Lemercier, librement inspirée de la vie – la vraie cette fois – de Céline Dion sort en salles le 10 novembre et fait pourtant déjà sensation. Encensé par la critique, « Aline » est très attendu par les spectateurs. Pour nous en parler, Valérie Lemercier et deux de ses acteurs, Danielle Fichaud et Sylvain Marcel, sont sur le plateau de Quotidien.