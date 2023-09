Invités : Vanessa Paradis et Etienne Daho, un duo cosmique

Etienne Daho et Vanessa Paradis sont les invités de Quotidien, vendredi 15 septembre. Les deux artistes viennent présenter le titre « Tirer la nuit sur les étoiles », qu’ils interprètent sur la scène de Quotidien. Un single tiré de l’album du même nom de l’auteur-compositeur-interprète de 67 ans, et inspiré par le duo formé par Ava Gardner et Frank Sinatra, ou encore celui formé par Jane Birkin et Serge Gainsbourg. Ils reviennent sur l’épisode de leur rencontre, leur longue amitié et sur leur collaboration musicale, tout en étant dithyrambiques l’un sur l’autre. Etienne Daho sera lui en tournée dans toute la France à la fin de l’année 2023.