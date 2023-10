Invités : Vanessa Springora, Kim Higelin et Jean-Paul Rouve décryptent les mécanismes de l'emprise

Vanessa Springora, Kim Higelin et Jean-Paul Rouve sont les invités de Quotidien mardi 3 octobre. Il y a trois ans, Vanessa Springora publiait un ouvrage intitulé « Le consentement » dans lequel elle revenait en toute transparence sur sa relation sous emprise avec l’écrivain Gabriel Matzneff, lorsqu’elle avait 14 ans, et lui 50. Le 11 octobre prochain, le film de Vanessa Filho, adapté du livre, sort dans les salles de cinéma. A cette occasion, c’est Jean-Paul Rouve qui interprète le rôle de Gabriel Matzneff, tandis que Kim Higelin se glisse elle dans la peau de Vanessa Springora. Les deux acteurs expliquent quelles ont été leur réaction lorsqu’on leur a proposé ces rôles particuliers, et la façon dont ils ont dû gérer leurs émotions durant le tournage. Vanessa Springora a elle réfléchit un long moment avant d’accepter le projet. Un film qui apporte un véritable éclairage sur les mécanismes de l’emprise.