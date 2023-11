Invités : Vincent Dedienne, Clémence Poésy et Géraldine Nakache dans « Je ne suis pas un héros »

Mercredi 22 novembre sort dans les salles de cinéma, le film « Je ne suis pas un héros », réalisé par Rudy Milstein. Pour l’occasion, Vincent Dedienne, Clémence Poésy, et Géraldine Nackache sont les invités de Quotidien lundi 13 novembre. Vincent Dedienne, qui se fait diagnostiquer par erreur dans le long-métrage un cancer, prend d’abord la parole afin d’expliquer pourquoi c’est le rôle dont il est le plus fier, puis il décrypte l’une des demandes du réalisateur qui consiste à avoir un rôle plus écarquillé. Un rôle d’un jeune homme particulièrement gentil mais qui n’a pas forcément la morale qui va avec. Les trois acteurs donnent leur recette pour jouer une comédie où tout se passe bien. Enfin, Clémence Poésy se livre sur son désir de se mettre prochainement en scène.