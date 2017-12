Invités : Vincent Duluc « L’Equipe » et Pierre Maturana « So Foot » pour le tirage au sort de la Coupe du Monde 2018

L’événement s’est passé en direct tout à l’heure sur TMC : Le tirage au sort du Mondial 2018 à Moscou. Des hommes qui aiment le football et qui le connaissent nous ont rejoint… Vincent Duluc de L’Equipe, Pierre Maturana de So Foot, Marc Beaugé qui a co-fondé So Foot et qui a été journaliste à L’Equipe et Azzedine Ahmed-Chaouch qui est journaliste tout-terrain. Bonsoir à vous 4 ! On va aller dans le détail, mais d’abord rapide tour de table : s’agit-il d’un bon tirage au sort ? - Extrait de l’émission Quotidien du vendredi 1er décembre 2017 – Partie 2