Invités : Vincent Lacoste et Pierre Deladonchamps pour "Plaire, aimer et courir vite" (Partie 1)

Pierre Deladonchamps a conquis le cinéma français avec son rôle dans "L’inconnu du lac", qui lui a valu le César du meilleur espoir masculin en 2014. À ses côtés, on retrouve Vincent Lacoste, qui est parvenu à transcender son rôle de jeune adolescent grâce à un jeu brillant et sincère dans "Hippocrate", entre autres réussites. Ensemble, ils incarnent Jacques (Pierre Deladonchamps), écrivain parisien et Arthur (Vincent Lacoste), jeune étudiant à Rennes. Leur rencontre sera celle d’une vie, la première pour Arthur, la dernière pour Jacques, malade du Sida. Histoire d’amour, histoire de couple, histoire de vie, Pierre Deladonchamps et Vincent Lacoste sont sur le plateau de Quotidien pour en parler.