Invités : Virginie Efira et Romain Duris, d’amour et de folie dans "En attendant Bojangles"

Il fallait bien un projet ambitieux pour réunir à l’écran deux personnalités du cinéma français. Dans « En attendant Bojangles », le dernier film de Régis Roinsard adapté du roman-phénomène d’Olivier Bourdeaut, Romain Duris et Virginie Efira jouent un couple fusionnel. Un couple d’épicuriens à l’amour fou et à la joie de vivre débordante. Un couple qui ne veut jamais s’ennuyer, qui n’ouvre même pas son courrier parce que c’est chiant d’ouvrir son courrier. Un couple qui croque la vie à pleine dents jusqu’à ce que la réalité les rattrape. Virginie Efira et Romain Duris sont sur le plateau de Quotidien.