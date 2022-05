Invités : Virginie Efira et Tahar Rahim signent un "Don Juan" pas comme les autres

Tahar Rahim et Virginie Efira réunis sur grand écran, c’est la promesse d’un film réussi, bouleversant, touchant, forcément intense. Les deux acteurs se donnent la réplique pour « Don Juan », le dernier film de Serge Bozon, histoire d’un couple qui se sépare, d’un homme perdu sans celle qui l’aime et d’une femme aux multiples facettes. Tahar Rahim et Virginie Efira sont sur le plateau de Quotidien.