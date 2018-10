Invités : Virginie Efira et Niels Schneider pour "Un amour impossible"

Virginie Efira et Niels Schneider partagent l’affiche d’Un amour impossible, un drame signé Catherine Corsini et adapté du roman de Christine Angot. Elle incarne une employée de bureau, lui un fils de bonne famille. Entre eux, une vraie passion se déclare, mais n’ira jamais plus loin que ce qu’elle est : une aventure, belle, mais vouée à l’échec. Lui refuse de se marier avec quelqu’un qui n’est pas de son milieu social. Ils auront pourtant une fille, Chantal, qu’il refusera de reconnaître. Jusqu'à ce qu'elle le retrouve pour qu'il rencontre sa fille et qu'elles tombent toutes deux dans l'horreur. Virginie Efira et Niels Schneider sont sur le plateau de Quotidien pour en parler.