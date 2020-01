Invités : Will Smith, Martin Lawrence, Jerry Bruckheimer pour le dernier "Bad Boys"

On adore le recevoir dans Quotidien, mais cette fois Will Smith n’est pas venu seul : à quelques jours de la sortie du troisième volet de la saga « Bad Boys », l’acteur a amené son partenaire fétiche, l’iconique Martin Lawrence et l’un des hommes les plus puissants d’Hollywood, le producteur Jerry Bruckheimer. 25 ans après la sortie et le triomphe du premier Bad Boys, le trio est de retour pour de nouvelles enquêtes, sans avoir pris une seule ride. Will Smith, Martin Lawrence et Jerry Bruckheimer sont sur le plateau de Quotidien.

