Invités : William Lebghil, Laura Felpin et François Damiens, 3 complices réunis au cinéma

“Les complices”, comédie primée au festival de l’Alpes d’Huez, réunit à l’écran François Damiens, William Lebghil et Laura Felpin. François Damiens interprète un tueur à gages vieillissant, phobique du sang et sujet à des crises d’arthrose qui embarque ses nouveaux voisins, joués par Laura Felpin et William Lebghil, dans des déboires sordides. François Damiens, William Lebghil et Laura Felpin reviennent sur leurs rôles, les coulisses du tournage, la force des personnages gentils et le succès du film au festival de l’Alpes d’Huez.