Invités : William Lebghil, Margot Bancilhon et Camille Razat font « Ami-Ami » avec Yann Barthès

Loin des années « Soda » durant lesquelles il jouait le pote un peu idiot de Kev Adams, William Lebghil prend peu à peu son envol et revient avec une comédie romantique festive. Et avis aux fans, ce dernier y joue même nu… Après une rupture amoureuse difficile, Vincent (William Lebghil) décide d’emménager avec sa meilleure amie Néféli (Margot Bancilhon) et se fait la promesse de ne plus jamais tomber amoureux. Mais après quelques semaines de cohabitation complice, Vincent rencontre Julie (Camille Razat)…