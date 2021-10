Invités : Xavier Giannoli et Benjamin Voisin subliment "Les illusions perdues"

Le capitalisme, les fake news, la publicité, les journalistes qui flattent nos bas instincts, mais aussi les industriels qui s’emparent des journaux, la marchandisation du corps des femmes, la corruption : tous ces thèmes très actuels, Honoré de Balzac en parlait déjà il y a plus d’un siècle dans « Les illusions perdues ». Pour la première fois, ce roman majeur de la littérature française est adapté au cinéma par Xavier Giannoli. Dans le rôle principal, celui de Lucien de Rubempré, il a choisi Benjamin Voisin, 24 ans, découvert dans « Un vrai bonhomme » et « Été 85 ». Xavier Giannoli et Benjamin Voisin sont sur le plateau de Quotidien.