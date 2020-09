Invités - Xavier Niel, Jacques-Antoine Granjon et Marc Simoncini : les grands patrons s’engagent pour les animaux

En savoir plus sur Yann Barthes

Jacques-Antoine Granjon est le patron de Veepee, Marc Simoncini est le fondateur de Meetic et patron d’Angell Bike et Xavier Niel est le patron de Free, Iliad et également actionnaire du Monde, de l’Obs et de Télérama. Les trois grands patrons français ont décidé de s’engager pour la cause animale. Ils sont à l’initiative du grand référendum pour les animaux. Qu’en espèrent-ils ? Pourquoi se sont-ils engagés ? Xavier Niel, Jacques-Antoine Granjon et Marc Simoncini sont sur le plateau de Quotidien.