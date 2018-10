Invités : les youtubeurs McFly et Carlito publient leur "Dictionnaire moderne"

Ils figurent tout en haut de la liste des Youtubeurs les plus appréciés de la plateforme : McFly et Carlito cumulent – juste – 4 millions d’abonnés, 64 ans et quatre enfants à eux deux. Leurs vidéos dépassent quasi systématiquement les 300 000 vues et leur pouvoir d’influence est gigantesque. David Coscas, alias McFly et Raphaël Carlier, alias Carlito, ont décidé de publier leur « Dictionnaire moderne ». Ils nous en parlent sur le plateau de Quotidien.