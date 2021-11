Invités : Yvan et Ben Attal, pour "Les choses humaines"

Le 1er décembre sort en salles « Les choses humaines », d’Yvan Attal. Inspiré du livre de Karine Tuil, il parle d’un sujet encore rare au cinéma alors qu’il est de plus en plus discuté au sein même de la société : le consentement et, en son absence, le viol. Ben Attal, le fils d’Yvan Attal, y joue le rôle d’un jeune homme accusé de viol et qui assure, tout au long de son procès, que son accusatrice était consentente. Le procès, justement, est au cœur du film : il fait s’affronter la vision de la victime avec celle de l’accusé, la façon dont l’une a perçu certains gestes comme de la violence quand l’autre n’y voyait que de l’érotisme, du jeu ou de la séduction. Yvan Attal et Ben Attal sont sur le plateau de Quotidien pour en parler.