Invités : Zaoui nous refait danser avec “Mauvais démons”

Presque une année s’est écoulée depuis les derniers concerts de Thérapie Taxi. Le temps pour l’ancien membre du groupe, Raphaël Faget-Zaoui, alias Zaoui a dévoilé son premier EP en solo “Mauvais démons”. Un EP composé de six morceaux pensés comme une histoire de 24 heures : au début la fête bat son plein, puis arrive le spleen avec l’aube et enfin le cafard du matin. Dans ce premier projet solo, il aborde son goût pour la fête et ses addictions. Zaoui est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler.