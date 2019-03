Invités : Zazie, Ary Abittan et Patrice Blanc à J-3 du concert des Enfoirés

Le concert annuel des Enfoirés, c’est ce vendredi 8 mars sur TF1. Cette année, deux nouvelles recrues étoilées font leur entrée dans la troupe des Restos du Cœur : les champions du monde Kylian Mbappé et Didier Deschamps. Mais ils ne seront pas les seuls à intégrer l'équipe cette année : l'acteur Ary Abittan fait aussi sa toute première apparition dans le show. Le reste de la troupe sera évidemment au rendez-vous pour donner de la voix et récolter des fonds pour venir aux plus démunis. La chanteuse Zazie, l’acteur Ary Abittan et le nouveau président des Restos du cœur sont prêts et ils sont sur le plateau de Quotidien à J-3 de leur grand concert.