Iran-Etats-Unis : match sous tension sur fond relations diplomatiques compliquées

La Coupe du monde au Qatar est politique, qu’on le veuille ou non. Ce mardi soir, l’affiche la plus politique de la compétition voit s’affronter l’Iran et les Etats-Unis. Alors que les relations diplomatiques sont particulièrement tendues entre les deux pays, la révolte en Iran et la prise de position des footballeurs iraniens d’un côté et celle des Américains de l’autre ont fait redoubler d’intensité les tensions avant le match.