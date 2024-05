Iran : le président Ebrahim Raïssi meurt dans un accident d’hélicoptère

Lundi 20 mai, la télévision iranienne a confirmé la mort du président Ebrahim Raïssi, disparu la veille dans un crash d’hélicoptère. Après de longues heures de recherche avec l’aide de l’Union européenne, de la Russie et de la Turquie, l’appareil a finalement été localisé par radar. La presse iranienne fait état d’un accident lors d’un "atterrissage d’urgence difficile", sans donner plus de détails. Dans le pays, les opposants au régime ont célébré avec des feux d’artifice, tandis que d’autres ont prié dans l’espoir de le retrouver vivant. La mort d’Ebrahim Raïssi est en tout cas un vrai bouleversement dans le pays, bien que le véritable homme fort du régime soit le Guide Suprême Ali Khamenei. Mais le président disparu est celui qui devait lui succéder, dans un contexte hautement explosif depuis l’attaque lancée contre Israël.

