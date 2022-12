Iran : "On continue de manifester même si les gens ont de plus en plus peur"

Les Iraniennes et les Iraniens sont-ils à deux doigts de faire tomber la République islamique ? Après deux mois de révolte, la mobilisation ne faiblit pas dans les rues iraniennes, mais le régime en place s’accroche et massacre en silence. Pour les journalistes étrangers, il est toujours plus difficile d’obtenir des témoignages d’Iraniennes et d’Iraniens. Aucun journaliste indépendant n’est présent sur place pour les recueillir et témoigner de la réalité de la révolte et de sa répression. Paul Gasnier a toutefois pu entrer en contact avec une jeune iranienne depuis Téhéran. Elle raconte le quotidien dans la capitale iranienne.