Iran : une jeune femme défile sans voile et en jupe dans les rues de Téhéran

La jeunesse continue de se mobiliser contre le régime des mollahs en Iran. Cette semaine, les images d’une jeune femme, sans voile et vêtue d’une mini-jupe ont fait le tour des réseaux sociaux et des médias internationaux. Une image banale, ordinaire en apparence, mais à la fois révolutionnaire et totalement dingue en Iran. Il faut en effet remonter avant 1974 pour voir les Iraniennes porter librement leur jupe dans les rues, sans crainte de représailles.