Depuis 24h, on ne parle plus que de la ministre de l’Enseignement supérieur et pas vraiment pour les bonnes raisons. Frédérique Vidal a demandé une enquête sur « l’islamo-gauchisme » dans les universités françaises. Une enquête qui a provoqué la colère des présidents d’universités et des étudiants, à une époque où leur détresse et leur précarité est au plus haut.