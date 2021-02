"Islamo-gauchisme": de quoi les universités seraient-elles coupables ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Depuis des mois, les universités sont à l’arrêt, les étudiants sont en pleine détresse psychologique, certains n’ont même plus les moyens de manger à leur faim pourtant, selon la ministre Frédérique Vidal, LE problème majeur à l’université c’est « l’islamo-gauchisme ». Cette sortie, faite sur le plateau de CNEWS ce week-end, aurait pu passer pour un dérapage. Mais cette semaine à l’Assemblée, la ministre de l’Enseignement supérieur persiste et signe, demandant une enquête sur les travaux des chercheurs. Dans les facs, la colère gronde et les appels à la démission de la ministre se multiplient. Au gouvernement, il y a ceux qui soutiennent Frédérique Vidal : c’est notamment le cas du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, ou de Marlène Schiappa. Et il y a ceux qui ne comprennent pas du tout pourquoi Frédérique Vidal a lancé ce débat. Bref, c’est une cacophonie supplémentaire à la tête du pays.