Israël : l’épidémie de coronavirus est déjà (presque) un lointain souvenir

Alors que le Covid frappe très durement l’Inde et le Brésil ces derniers jours, un pays retrouve quant à lui une vie normale : Israël. Sur les neuf millions d’habitants que compte Israël, 5 millions d’entre eux ont déjà reçu les deux doses de leur vaccin. Le pays est l’un des plus avancés au monde sur la vaccination, de quoi lui permettre de rouvrir ses bars, ses cinémas, ses théâtres et ses restaurants. David Sabbah, 32 ans, est monteur à Tel-Aviv. Il nous a envoyé des vidéos pour nous montrer à quoi ressemble le retour à la vie d’avant